Fußball-Bezirksliga Wichtiges Kreisduell in Dormagen

Die SVG will nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Folge wieder in die Spur, um die Abstiegsränge auf Distanz zu halten. „Jeder kann jeden schlagen, unsere Ergebnisse haben zuletzt nicht gestimmt. In der Formtabelle ist Bayer vor uns. Wir erwarten ein beinhartes Spiel. Wir sind noch lange nicht durch“, betont SVG-Coach Dirk Schneider.