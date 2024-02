Säbelfechten Wichtiger Weltcup für Aktive aus Dormagen

Bevor es für die deutsche Mannschaft mit Matyas Szabo, Raolu Bonah, Lorenz Kempf (alle TSV Bayer Dormagen) und Frederic Kindler (TSG Eislingen) am Sonntag im Mannschaftswettbewerb ernst wird, steht in Tiflis am Freitag und Samstag aber noch der Einzelwettbewerb auf dem Programm. Im Grunde genommen ist der aber nur zum Akklimatisieren und Rhythmus aufnehmen da. Auch Szabo, der zuletzt bei den Grand Prix in Orléans (1.) und Tunis (5.) im Einzel so groß auftrumpfte und sich damit seinem nächsten Olympiastart ganz nah brachte, soll sich komplett auf den Teamwettbewerb konzentrieren. „Wir beschäftigen uns nicht mit dem Szenario, dass es Matyas vielleicht doch nicht schafft, sich über die Einzelweltrangliste zu qualifizieren. Wir legen den vollen Fokus auf die Mannschaft“, sagt Olaf Kawald stellvertretend für Bundestrainer Vilmos Szabo. Die Auslosung für den Teamwettbewerb war zwar am Donnerstag noch nicht raus, doch für Deutschland ist sie ohnehin unerheblich. Denn letztlich muss es schon fast einer der beiden ersten Plätze sein, um weiter realistische Chance zu haben, Italien in der Weltrangliste zu überholen und damit den Olympiastartplatz wegzuschnappen. Dazu müssen die Deutschen einen Rückstand von 26 Punkten wettmachen, also idealerweise vor den Südeuropäern landen. „Wenn uns da nicht gelingen sollte und Italien sogar das Turnier gewinnt, ist zwar noch nicht alles vorbei, doch die Chancen werden eben immer geringer“, erklärt Olaf Kawald.