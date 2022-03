Fußball-Landesliga : HSG gewinnt wichtiges Nachholspiel

Holzheim Zwei Niederlagen in Folge hatten den Fußball-Landesligisten aus Holzheim in eine missliche Lage gebracht. Dann gab es gegen den ASV Süchteln einen klaren Sieg.

„Ein riesiges Lob an meine Mannschaft. Sie hat ihre Lehren aus der Niederlage gegen SW Düsseldorf gezogen, hat große Mentalität gezeigt und ist über die Schmerzgrenze hinausgegangen“, meinte Derakhshan. Das mit der Schmerzgrenze galt insbesondere für Offensivmann Milad Baneshi, der nach längerer Verletzung noch nicht wieder bei 100 Prozent Leistungsvermögen ist, sich aber dennoch in den Dienst der Mannschaft stellte. Und das zahlte sich schnell aus, denn schon in der 4. Minute konnte die ASV-Abwehr den technisch staken und schnellen HSG-Spieler im Strafraum nur noch mit einem Foul stoppen, den fälligen Strafstoß verwandelte Tom Nilgen zum 1:0 sicher. Eine Viertelstunde später war es dann wieder Baneshi, der im Strafraum regelwidrig gestoppt wurde, erneut verwandelte Nilgen. Die Gäste zeigten vor der Pause, wieso sie in der Liga so hoch gehandelt werden und hatten einige gute Chancen. Doch die wieder mit den zuletzt gesperrten Tom Nilgen und Leon Borkowski verstärkte Holzheimer Abwehr stand ordentlich und verhinderte mit Können und der nötigen Portion Glück einen Treffer.