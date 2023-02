Tischtennis Holzbüttgens Herren senden ein deutliches Lebenszeichen

In der Damen-NRW-Liga verpasste es die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen, noch näher an die Spitze zu rücken. Gegen den Tabellenführer Borussia Düsseldorf II führten die Kaarsterinnen bereits mit 7:5, mussten sich am Ende aber mit einem Remis begnügen. Madrid-Rückkehrerin Chiara Pigerl war an drei Punkten beteiligt. Im Doppel siegte sie zusammen mit Gerda Kux-Sieberath. Im Einzel gewann sie gegen Sandra Mikolaschek und Sabrina Weisensee. Ebenfalls zweimal im Einzel konnte Mutter Almut Pigerl punkten. Britta Böckmann und Gerda Kux-Sieberath sorgten für die restlichen Zähler.