2. Handball-Bundesliga Wichtige Vertragsverlängerungen in Dormagen

Nachdem Senden zu Beginn der Spielzeit wegen einer Infektion länger ausgefallen war, hat er sich in den vergangenen Wochen stabilisiert und gerade erst wieder im Spiel gegen Nordhorn gezeigt, wie wichtig er auch in der Offensive für den TSV sein kann. Mit seinen sechs Toren hatte er großen Anteil am so wichtigen Sieg, gerade in der ersten Spielhälfte übernahm er angesichts der angespannten Personalsituation Verantwortung und half der Mannschaft mit seinem Zug zum gegnerischen Tor enorm weiter. Doch so gut die Stimmung auch wieder sein mag am Höhenberg, Verantwortliche und Spieler des TSV werden froh sein, dass nun erst mal die WM-Pause bevorsteht. Die bietet Zeit, um die Akkus aufzuladen und Verletzungen auszukurieren. Wobei das nicht für alle gilt. Schließlich sind Patrick und Ian Hüter für die USA bei der Weltmeisterschaft im Einsatz, Jakub Sterba ist ein Kandidat für die tschechische Nationalmannschaft.