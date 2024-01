KSK Konkordia Neuss Ein „Ja“ zur Zukunft des Neusser Ringersports

Gut möglich, dass einer aus diesem Trio sogar noch auf den Zug Richtung Olympia aufspringt. In Zagreb betrieb vor allem Nakaev Werbung in eigener Sache. Der 21-Jährige setzte in der Gewichtsklasse bis 82 Kilogramm mit Platz drei ein internationales Ausrufezeichen. Ganz zufrieden war er damit zwar nicht, ihn wurmte die 1:5-Niederlage im Halbfinale gegen den Türken Alperen Berber, doch traten er und eine deutschen Mitstreiter unter erschwerten Bedingungen an. „Unsere Koffer sind nicht mitgekommen, so dass wir außer einem Wettkampf-Set nichts dabeihaben“, verriet er am Montagabend nach der Ankunft in Porec im Gespräch mit der NGZ. Ein Drama sei das jetzt nicht, fügte er gelassen an, „aber zumindest frische Unterwäsche und Socken hätten wir schon gerne.“ Nach dem 6:2-Sieg im kleinen Finale über Mahmoud Fawzy Sebie (USA) wartet er nun auf die Nominierung für die Europameisterschaft vom 12. bis 18. Februar im rumänischen Bukarest. Die Chancen stehen ganz gut, sein Mitbewerber Roland Schwarz unterlag Sebie schon in der Qualifikation mit 3:7 und belegte am Ende nur Rang neun. Bei Olympia würde Nakaev in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm an den Start gehen. „Dass uns der Bundestrainer vorher nicht immer abkochen lässt, finde ich ganz menschlich.“