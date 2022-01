2. Handball-Bundesliga : Wichtige Personalentscheidungen beim TSV

Dormagen Bayer Dormagen hat nach der Entlassung von Dusko Bilanvic einen neuen Trainer im Visier, ein neuer Rückuamspieler ist im Anflug und Youngster Sören Steinhaus hat seinen Vertrag verlängert.

Gut möglich, dass der Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen schon bald seine aktuell wichtigste Personalie geklärt hat. „Die Gespräche mit den Kandidaten für den Trainerposten sind auf der Zielgeraden. Die Sache wird zeitnah geklärt sein“, sagt Björn Barthel in seiner Funktion als Geschäftsführer der TSV-Handballer. Die Dormagener hatten nach einem enttäuschenden ersten Saisonabschnitt, der sie auf einem Abstiegsplatz überwintern ließ, kurz vor Beginn der Rückrundenvorbereitung Dusko Bilanovic entlassen und dessen Assistenten Peer Pütz zum Interimscoach bestimmt.

Weiter auf sich warten lässt auch noch die angestrebte Verpflichtung eines weiteren Rückraumspielers, die dem Kader vor dem Hintergrund der zahlreichen Ausfälle seit dem Sommer mehr Breite verleihen soll. In dieser Woche haben jedenfalls zwei Spieler beim Probetraining ihre Visitenkarte am Höhenberg abgegeben. Vollzug meldet der TSV dagegen bei einer wichtigen Personalie für die Zukunft. Das 18 Jahre alte Eigengewächs Sören Steinhaus, das im vergangenen Sommer U19-Europameister geworden war und im Jahresendspurt seine Qualitäten als Rückraumspieler schon in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt hatte, verlängerte seinen Vertrag bei den Dormagenern bis 2024.