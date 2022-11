Fußball-Bezirksliga : Abstiegskampf sorgt für Druck

Rhein-Kreis In der Fußball-Bezirksliga machen Wevelinghoven und Kleinenbroich schwere Zeiten mit. Beide Mannschaften sind am Wochenende auswärts gefordert.

Während der VfL Jüchen/Garzweiler in der Fußball-Bezirksliga wöchentlich den Vorsprung auf die Konkurrenz ausbaut, müssen andere Teams aus dem Rhein-Kreis im Abstiegskampf um jeden Punkt bangen.

Dem Wevelinghovener-Trainer, fehlte zuletzt der Einsatz und die Härte auf dem Platz. „Wir müssen selbstbewusst auftreten, wir müssen die Zweikämpfe wieder annehmen. Klar hängen die Köpfe, wenn wir so oft am Stück verlieren, daher muss ich der Mannschaft klarmachen, dass es alles Top-Teams waren, gegen die wir verloren haben und dass es jetzt drauf ankommt, heiß zu sein“, meint er. Er fordert von seiner Mannschaft, dass sie ihre größte Stärke, den mannschaftlichen Zusammenhalt, wieder auf den Rasen bringt. „Es wird ein kampfbetontes Spiel, daher muss das Team auch in den verbleibenden Trainingseinheiten brennen“, weiß Neumann.