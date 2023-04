Fußball-Bezirksliga Kreisduelle mit ordentlich Brisanz

Obwohl der VfL das Landesliga-Ticket bereits gelöst hat, denkt Trainer Marcel Winkens nicht daran, die restlichen Partien auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir werden uns auf keinen Fall an einer Wettbewerbsverzerrung beteiligen. Außerdem wollen wir den Vereinsrekord für die meisten Siege in einer Saison brechen, den wir erst in der vergangenen Spielzeit aufgestellt haben“, erzählt der Coach. Auch die 70-Punkte-Marke ist weiterhin im Visier der Überflieger, die fünf Spieltage vor dem Saisonende bei 62 Punkten stehen. Der Meisterkader ist jedoch deutlich angeschlagen. „Es werden am Sonntag sieben oder acht Spieler fehlen. Trotzdem werden wir eine gute Mannschaft aufstellen können“, berichtet Winkens.