Fußball : Wevelinghoven stürmt an die Tabellenspitze

Rhein-Kreis Kreisliga A: Rassiges Neusser Derby endet ohne einen Sieger. Delhoven schießt Bedburdyck/Gierath ab und klopft wieder oben an.

SV Rosellen – BV Wevelinghoven 0:1 (0:1). Es ist soweit: Nach sieben Siegen in Serie steht der BV Wevelinghoven erstmals in dieser Saison an der Tabellenspitze. Gegen den SV Rosellen hatten die Kicker aus der Gartenstadt allerdings noch ein hartes Stück Arbeit vor sich. „Rosellen steht in der Tabelle absolut falsch. Das war der beste Gegner in dieser Saison“, lobte BV-Trainer Tim Bernrath den Gastgeber. Alexander Kring schoss in der 18. Minute bereits den Treffer des Tages. „Ich muss meiner Mannschaft wieder einen Riesenlob aussprechen“, sagte Bernrath, für den die Tabellenführung und eine mögliche Herbstmeisterschaft nur ein „schöner Nebeneffekt“ sind.