Konkordia Neuss : Ringer des KSK holen sich ihre Wettkampfpraxis im Ausland

Neuss Nach der Annahme der polnischen Staatsbürgerschaft holte Arslambek Salimov in Poznan einen Junioren-Titel. Vier weitere Neusser Ringer haben die Chance, demnächst bei der Junioren-EM anzutreten.

Salimov hat inzwischen, wie auch sein Bruder Mairbek, die polnische Staatsangehörigkeit angenommen. Allerdings konnte Mairbek Salimov wegen einer Knieoperation bei den nationalen Titelkämpfen der Polen in Poznan nicht starten. Auch Adam Bachor vom KSK musste wegen einer Krankheit passen. Das Trio gehört zum Bundesligateam des KSK Konkordia Neuss und hofft auf einen Einsatz in der neuen Saison. Alle drei gehörten zum erfolgreichen KSK-Team, das bis 2019 vier Titel bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend holte. Während die Familie Salimov nach ihrer Ausweisung aus Deutschland jetzt in Polen eine neue Heimat hat, lebt die Familie Bachor in Neuss.