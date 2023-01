Tischtennis Chancen für Servaty und Walter

Für Michael Servaty, der nach wie vor in Neuss wohnt, ist bei den Westdeutschen Meisterschaften alles offen: „Der WTTV ist der stärkste Landesverband bei regionalen Meisterschaften. Da kann sehr viel passieren. Ich hoffe, dass ich mich von Spiel zu Spiel steigern kann und dann, wenn es darauf ankommt, mein bestes Tischtennis spiele.“ Er ist an Nummer vier gesetzt und hat Chancen, vorne mitzumischen. Bei den Bezirksmeisterschaften hat ihm Karl Walter die Show gestohlen und sich den Titel gesichert. Für das WTTV-Turnier sieht er die Lage ähnlich wie Servaty: „Ich werde versuchen, meine Gruppe zu gewinnen, um dann Runde für Runde zu schauen, was möglich ist. Bei den Westdeutschen ist jedes Spiel immer schwierig. Wünschen würde ich mir natürlich, ins Viertelfinale zu kommen, um dort dann eine Chance auf die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft zu haben.“ Sein Bruder Heinrich Walter und Ken Julian Oberließen sind eher in der Außenseiterrolle: „Ich gehe mit keinen hohen Erwartungen in das Turnier. Je nach Auslosung hoffe ich, eine Partie zu gewinnen und gegen die besseren Spieler gut mitzuhalten“, sagt Heinrich Walter. Ähnlich sind die Voraussetzungen für Ken Julian Oberließen, der zuletzt stark beim Glehner Neujahrsturnier auftrumpfte: „Es wäre je nach Auslosung ein sehr großer Erfolg, die Gruppe zu überstehen. Ich will aber ansonsten einfach das Turnier genießen und mir hochklassiges Tischtennis ansehen.“