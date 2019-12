Tischtennis : Senioren spielen in Aachen um Tischtennis-Titel

Rhein-Kreis Mit einem großen Aufgebot reisen die Vertreter des Tischtennis-Kreises Neuss/Grevenbroich am Wochenende zu den Westdeutschen Seniorenmeisterschaften nach Aachen. Diese werden am Samstag und Sonntag in den Sporthallen I und II am Hander Weg ausgetragen.

Von rust

Insgesamt sind zwölf Teilnehmer aus den Kreisvereinen dabei, acht Männer und vier Frauen.

Einziger Starter bei den Senioren 40 ist René Holz vom NRW-Ligisten TTC BW Grevenbroich, der in Gruppe acht an zweiter Stelle eingestuft ist und in diesem Jahr nicht zum Favoritenkreis zählt, sich aber dennoch Hoffnungen auf einen vorderen Platz und eine Qualifikation zu den Deustchen Meisterschaften machen kann. Bei den Senioren 50 reist die DJK Holzbüttgen in Person von Joachim Beumers, Henrik Cobbers und Jens Rustemeier mit einem Trio in Aachen an. Die größten Chancen, weit vorne zu landen, hat Oberliga-Spieler Beumers, der im gesamten Feld an Position sieben gesetzt ist. Cobbers und Rustemeier dürfen sich Hoffnungen auf den Einzug ins K.O.-Feld machen. Schwierig dürfte der Einzug in die K.O-Runde für Thomas Elstner (DJK Neukirchen) und Michael Keil (TTC BW Grevenbroich) werden, die sich beide in der 60er-Klasse für die Landesmeisterschaften qualifiziert haben. Ähnlich schwer werden es auch Hermann-Josef Tombrink (VFR Büttgen) in der AK 65 und Ludger Gottbehüt bei den Senioren 70 haben.

Die größten Hoffnungen auf einen Titel dürfen sich die beiden Kaarsterinnen Almut Pigerl und Gerda Kux-Sieberath machen. Almut Pigerl tritt als Titelverteidigerin in der Seniorinnen-60-Klasse in Aachen an und ist an Position zwei gesetzt. Größte Kontrahentin könnte Barbara Stelte aus dem Bezirk Arnsberg werden, die als Nummer eins gesetzt ist. „Gegen sie habe ich lange nicht gespielt. Insgesamt sind die Chancen auf eine Titelverteidigung bei der Besetzung gut. Ich hoffe, ich treffe gut und habe genügend Puste, dann könnte es etwas werden“, sagt Pigerl. Ebenfalls in dieser Spielklasse dabei ist Karin Orlich vom SV Germania Grefrath.