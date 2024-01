3. Tischtennis-Bundesliga Westderby in Holzbüttgen wird von Personalsorgen geprägt

Wie es aussieht, werden beide Teams wohl nur geschwächt antreten können. Auf Düsseldorfer Seite wird vermutlich Topspielerin Eireen Kalaitzidou fehlen. Die Westdeutsche Meisterin, die in der Hinrunde eine starke 12:6-Bilanz im Spitzenpaarkreuz spielte und sich dabei auch gegen Ex-Nationalspielerin Nadine Bollmeier von der DJK behauptete, ist für ein internationales Turnier vorgesehen. Deshalb wollten die Düsseldorferinnen die Partie von Sonntag auf einen anderen Termin verschieben. Eigentlich wäre dies auch ein offizieller Verlegungsgrund gewesen. Allerdings haben die Borussen den Antrag für eine Verlegung viel zu spät gestellt. „Die Frist war längst abgelaufen. Der Antrag hat mich erst in der Woche des angesetzten Termins erreicht. Das war zu spät. Deshalb findet das Spiel wie geplant am Sonntag statt“, sagt DTTB-Spielleiter Kolja Rottmann. Der Ausfall von Kalaitzidou würde Düsseldorf erheblich schwächen. Von den weiteren Spielerinnen Qian Wan (3:15), Ugne Baskutyte (7:7) und Rhea Chen (6:8) konnte keine Akteurin bisher eine annähernd gute Leistung bringen. Dazu müsste das Borussia-Quartett eine Spielerin aus der zweiten Mannschaft hochziehen.