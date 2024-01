NGZ-Sportlerwahl des Jahres 2023 Wer folgt auf Tischtennisspielerin Jana Vollmert?

Tischtennisspielerin Jana Vollmert von der DJK Holzbüttgen stand in der Lesergunst ganz oben, gefolgt von Cecilia Sommerfeld vom Neusser Ruderverein und Leichtathletiktalent Lilli Schlösser vom TK Grevenbroich. Klar, dass die NGZ weitermacht. In diesem Jahr bitte sie ihre Leser bereits zum 43. Mal, die tollen Leistungen der Sportler mit ihren Stimmen zu würdigen. Die zwölf Monatssieger plus drei von der Sportredaktion für ihre herausragenden Leistungen mit Wildcards ausgestattete Aktive sind ab Donnerstag für die Jahreswahl 2023 nominiert. Wie im Vorjahr wird schon zwei Tage nach Ende des Abstimmungszeitraums (Donnerstag, 8. Februar) das Ergebnis bekanntgegeben wird.