Handball Wenn sich zwei Aachener in Dormagen treffen ...

Am Samstag rund um das Heimspiel gegen die Eulen Ludwigshafen stellte der inzwischen als Redner, Coach und Autor tätige 42-Jährige sein Buch „Auf Erfolg programmiert – Lerne, wie Du Deine Leistung in Sport, Beruf und Alltag signifikant steigerst“ vor und spendete von jedem verkauften Exemplar die Hälfte des Autorenhonorars an den TSV. „Die Zahl der Buchkäufer hielt sich erwartungsgemäß in Grenzen, aber ich habe viele interessante Gespräche geführt und nebenbei ein tolles Handballspiel gesehen,“ sagt Breuer, der sich noch „mit einigen weiteren Ideen“ in die Rettungsaktion einbringen will, die inzwischen knapp 200.000 Euro erbracht hat. Einer, der das Buch kaufte, war sein Ex-Trainer. Kai Wandschneider, der von 2001 bis 2011 auf der Dormagener Bank saß und am Höhenberg immer noch „Kultstatus“ besitzt, genoss wenige Tage nach seinem 64. Geburtstag sichtlich seinen ersten Besuch im Bayer-Sportcenter in dieser Saison: „Mich haben unglaublich viele Leute angesprochen – es war, als wenn ich nicht zwölf Jahre, sondern höchstens zwölf Monate weggewesen wäre.“