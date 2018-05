Lokalsport: Wenn nachts um 3 Uhr das Handy klingelt . . .

Neuss Seit gestern läuft der 36. Quirinus-Cup. Eine Herausforderung - nicht nur für die rund 1800 Handballer.

Eines davon ist der RK Maksimir Pastela aus Zagreb. Einen Vertreter der kroatischen Sportler hatte Martin Eggert, der sich zum ersten Mal um die Gesamtorganisation der dreitägigen Mammutveranstaltung verdient macht, am Handy - um 3 Uhr in der Nacht. "Er fragte, ob sie denn noch einchecken könnten, sie seien so in einer Stunde in Neuss." Daraufhin machte sich der von seinem Kollegen aus dem Bett geklingelte Spangenberger sofort auf den Weg, denn, bemerkt Eggert lachend, "einen Late Night Check-in bieten wir bislang noch nicht an." Da somit das Humboldt-Gymnasium, wo ein Großteil der mehr als 1300 im Schulzentrum an der Weberstraße untergebrachten Handballer schlafen, als Nachtlager ausschied, bot Spangenberger in seiner Funktion als Leiter der Realschule Holzheim ein Ausweichquartier an. Die so sportfreundliche Lehranstalt an der Reuschenberger Straße gab gestern Abend ohnehin rund 800 Mahlzeiten an von der zum Teil extrem weiten Anreise gestresste Gäste aus. Von Chisinau in Moldawien bis Neuss sind es zum Beispiel gut 2100 Kilometer. Gegen 4.30 Uhr war die Delegation aus Kroatien schließlich in Holzheim - und in den Betten.