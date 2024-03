Fußball-Landesliga Wenn schnelle Hilfe Not tut, ist Daniel Klinger sofort zur Stelle

Der 38-Jährige kann auf eine beeindruckende Spielerkarriere zurückblicken: Für den VfL Bochum II lief er in der Regionalliga auf. Später spielte er für Bösinghoven und den TSV Meerbusch in der Oberliga. „Ich habe in meinem Alter schon viel Erfahrung sammeln, die ich an die Mannschaft weitergeben kann“, sagt der Spielertrainer. Klinger half seit der Winterpause in der Liga bereits das vierte Mal aus. Gegen TuRU gelang ihm seine erste Vorlage seit dem Comeback. Im Kreispokalhalbfinale kam er von der Bank und verwandelte im Elfmeterschießen. Der VfL trifft im Pokalfinale auf den Bezirksligisten DJK Gnadental. Die Mannschaft von Sebastian Michalsky ist seit 18 Pflichtspielen ungeschlagen. „Gnadental ist in einer überragenden Form, ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Aber klar ist, dass wir den Pokal das dritte Mal in Folge gewinnen wollen“, sagt Klinger.