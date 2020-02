Radsport : Ohne Nils Schomber geht der Bahnvierer baden

Neuss Sechs Stunden nach dem neuen deutschen Rekord von 3:50,304 Minuten in der Qualifikation (die NGZ berichtete) ging der deutsche Bahnvierer bei den Weltmeisterschaften in Berlin im der Ausscheidungsrennen gegen Großbritannien baden.

Mit Leon Rhode anstelle des beim Rekordrennen eingesetzten Neussers Nils Schomber brach das Quartett nach drei Kilometern auseinander und blieb in 3:53,577 Minuten weit hinter den Erwartungen zurück. Statt in den Kampf um die Medaillen einzugreifen, blieb in der Endabrechnung nur der siebte Platz. Bundestrainer Sven Meyer war trotzdem nicht unzufrieden: „Mit Platz sieben sind wir save in Tokio dabei. Das war ganz ganz wichtig! Da ist eine Last von uns abgefallen.“ Dass seine Schützlinge in der Qualifikation Rekord fuhren, „war super und lässt mich für die Spiele in Tokio hoffen, auch wenn die nächste Runde nicht so rund lief,“ sagte der Bundestrainer.