Voltigieren : Perfekte Liaison zwischen Anmut und Esprit

Eine einzigartige Verbindung von Ausdruck und Athletik: Janika Derks und Johannes Kay holten im Spätsommer mit Humphrey Bogart zum Abschluss ihrer Karriere in Budapest WM-Gold im Pas de Deux. Foto: Daniel Kaiser - im|press|ions

Rhein-Kreis Die Dormagenerin Janika Derks, Weltklasse-Voltigiererin des RSV Neuss-Grimlinghausen und „Ninja Warrior“, beendet nach 21 Jahren gemeinsam mit Partner Johannes Kay ihre großartige Karriere.

Tatsächlich wahr: Seit den Ende September auf Platz zwei abgeschlossenen Deutschen Meisterschaften in Verden hat Janika Derks auf keinem Pferd mehr gesessen. „Reiten ist nicht so meine Paradedisziplin“, räumt die 31-Jährige schmunzelnd ein. Wie gut sie mit Zügel-, Schenkel- und Gleichgewichtshilfen auf ihren vierbeinigen Partner einzuwirken weiß, war für die zur absoluten Weltklasse zählende Voltigiererinnen des RSV Neuss-Grimlinghausen auch nie wirklich wichtig. Denn Erfolg ist in ihrem so faszinierenden Sport vor allem eine Frage des Teamworks. Pferd, Longenführer und Voltigierer müssen sich gegenseitig vertrauen – ganz egal, ob nun im Einzel, in der Gruppe oder im Pas de Deux.

Janika Derks war überall Spitze, holte mit der Mannschaft des RSV zwei Welt- und drei Europameistertitel, triumphierte dreimal in Folge beim CHIO Aachen, brachte im Einzelwettbewerb zweimal WM-Silber ein und dominierte mit ihrem Partner Johannes Kay (Neuss) über Jahre die Konkurrenz im Pas de Deux. Stellt sich die Frage: Darf so eine Ausnahmekünstlerin auf dem Pferderücken einfach so aufhören? „Ich habe schon 2020 dran gedacht, aber weil da wegen Corona ja nicht viel gelaufen ist, wäre ich nicht zufrieden rausgegangen. Jetzt hat es sich für mich richtig angefühlt“, sagt die Dormagenerin, die sich immer dagegen gewehrt hat, Erfolg nur an Medaillen zu messen. Genauso empfindet der ihr kongenial verbundene Johannes Kay: „Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Diese fantastische Möglichkeit bot sich mir und ich nahm sie – mit einem Hauch von Wehmut, einer großen Portion Ehre und Freude.“

Janika Derks hat ihr Ränzlein geschnürt. Foto: Daniel Kaiser - im|press|ions

Info Zum Abschluss gab’s für Janika Derks WM-Gold Weltmeisterschaften Budapest 2021: Silber im Einzel auf Dark Beluga, Gold im Pas de Deux mit Johannes Kay auf Humphrey Bogart, Gold im Nationenpreis auf Dark Beluga. Tyron/USA 2018: Silber im Einzel auf Carousso Hit, Bronze im Pas de Deux mit Johannes Kay auf Dark Beluga. Le Mans 2016: Vierte im Einzel auf Bella Bientje, Silber im Pas de Deux mit Johannes Kay auf Holt's Romeo Europameisterschaften Ermelo 2019: Silber im Pas de Deux mit Johannes Kay auf Diamond Sky, Silber im Einzel auf Carousso Hit Deutsche Meisterschaften Einzel: Gold 2019, Silber 2021, 2018, 2016; Pas de Deux: Gold 2018, Silber 2021 mit Johannes Kay

Aber ist das wirklich so einfach? Schließlich hat das Voltigieren ihrem Leben in den vergangenen 21 Jahren auch Struktur gegeben. Wer rund 20 Stunden in der Woche für das reine Training aufwendet – dazu der kaum zu beziffernde Zeitaufwand für den „Partner Pferd“ – und das alles rund um den befriedigenden, aber auch physisch fordernden Job als Physiotherapeutin bei meditrain in Dormagen, kann der überhaupt noch Alltag? „Klar“, bestätigt die regierende Königin im Pas de Deux, „durch den Leistungsport ist alles schon sehr getaktet. Und auch wenn ich mich nie zum Training quälen musste, gehst du damit schon eine Verpflichtung ein. Drei Stunden am Stück auf der Couch zu liegen, fällt mir schwer. Einfach mal nichts zu machen, muss ich noch lernen.“ Doch sie hat angefangen, die ungewohnten Freiheiten zu genießen. „Es ist angenehm, sich die Zeit so einzuteilen, wie man gerne möchte.“ Der Sport bleibt indes fest in ihrer DNA verankert. „Der Körper verlangt danach.“ Doch in welcher Form, darüber hat sie sich noch keine Gedanken gemacht. „Klettern könnte interessant sein.“ Ihr Wissen als Trainerin weiterzugeben, wäre ebenfalls eine Option, allerdings nicht sofort. „Ich brauche erstmal Abstand und fange jetzt auch nicht mit einem neuen Leistungssport an. Mal gucken, was mir so einfällt ... “

Dabei ist das mit einer geradezu überirdischen Athletik ausgestattete Powerpaket auch für verrückte Sachen zu haben. So nahm sie vor dreieinhalb Jahren an der ersten Staffel der auf RTL ausgestrahlten TV-Show „Ninja Warrior Germany“ teil. In Folge 5 stellte sie sich als „Die Voltigierer“ gemeinsam mit ihren auf diesem Parkett schon wesentlich erfahreneren Kollegen Viktor und Thomas Brüsewitz der Konkurrenz im Hindernisparcours. Ein Auftritt ganz nach ihrem Geschmack.„Janika ist ein absoluter Kämpfer und steht immer wieder auf, auch wenn sie mal fällt,“ weiß ihre langjährige Trainerin Jessica Lichtenberg. Und noch heute ist Voltigier-Expertin Agnes Werhahn komplett von den Socken, wenn sie an die üble Bauchlandung der „Kriegerin“ beim Turnier in Ermelo im Vorfeld der Weltreiterspiele im US-amerikanischen Tryon 2018 denkt. „Sie ist auf dem Boden wie ein Flummi aufgetischt und direkt wieder hochgekommen.“