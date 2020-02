Fechten : Fechten: Weltcup weicht nicht nach Deutschland aus

Dormagen Der Deutsche Fechterbund wird nun doch nicht als Ausrichter für das wegen des Corona-Virus abgesagte Weltcup-Turnier der Säbelfechter in Padua einspringen. „Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus findet der Weltcup im Herrensäbel am 06.-08.03.2020 weder in Tauberbischofsheim noch an einem anderen Ort in Deutschland statt,“ teilt der Verband auf seiner Internetseite mit.

