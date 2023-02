Handball-Regionalliga Weiterer Zugang für den TV Korschenbroich

Der TVK arbeitet kräftig an der Mannschaft für die nächste Saison, auch wenn noch gar nicht feststeht, in welcher Liga er da spielt. Schließlich ist der Aufstieg in die 3. Liga noch möglich.

06.02.2023, 18:20 Uhr

Florian Krantzen bei der Vertragsunterschrift. Foto: TV Korschenbroich