Handball-Regionalliga TV Korschenbroich holt weiteren Spieler aus Neuss

„Dustin hat in seinen über drei Jahren bei uns eindrucksvoll unter Beweis gestellt, über welche spielerischen Fähigkeiten er verfügt. Er ist auf allen Rückraumpositionen variabel einsetzbar, was optimal in unser Konzept, wieder mit sieben Rückraumspielern in die neue Saison zu gehen, passt. Sein Achillessehnenriss im April 2022 bei unserem Spiel in Neuss zwang ihn leider zu einer monatelangen Pause, so dass er erst im November wieder ins Training bei seinem neuen Verein einsteigen konnte. Ich freue mich darüber, dass wir einen erfahrenen Regionalligaspieler wieder zur Rückkehr in die Waldsporthalle bewegen konnten“, erklärt Klaus Weyerbrock, der als Sportlicher Leiter des TV Korschenbroich an dem Wechsel beteiligt war.