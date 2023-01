Holzheimer SG hilft Unterstützung für Menschen im Iran geht weiter

„Damals war ich 16 Jahre alt und Ali Daei war mein Idol. Ich hänge sehr an dem Trikot. Es gibt aber keinen besseren Zeitpunkt, als alle bisherigen Aktionen zur Unterstützung der Proteste im Iran zu vereinen, alle Puzzleteile fügen sich zusammen“, sagt Derakhshan. Kurz nach Beginn der Proteste hatte er bei einem Mannschaftstreffen von der Lage im Iran erzählt, woraufhin seine Spieler auf die Idee kamen, sich in einem kurzen Video mit den Frauen im Iran zu solidarisieren. Dieses Video und weitere folgende sorgten bei Instagram für Zugriffszahlen im Millionenbereich und machten die HSG über Nacht weltweit bekannt. Aus allen Teilen des Planeten erreichten die HSG Nachrichten, in denen sich Menschen bedankten und viel Lob spendeten. In einem weiteren Schritt kreierten die Holzheimer ein T-Shirt, das neben dem HSG-Logo und dem Spruch „One Team For One Nation“ (Eine Mannschaft für eine Nation) die Botschaft „Women. Life. Freedom“ zierte. Mit dem Derby gegen den SC Kapellen auf heimischer Anlage begann der Verkauf Anfang Dezember, am Ende kamen 2500 Euro zusammen.