Siege in Meran und Markkleeberg : Slalom-Kanuten des WSC trumpfen auf

Dormagen Bei Wettkämpfen in Meran und Markkleeberg gab es für den WSC Bayer Siege in der Gesamtwertung. Die nächsten Ereignisse werfen schon ihre Schatten voraus.

Für Anna Faber war es das erste Rennen mit internationaler Konkurrenz in diesem Jahr. Nach ihrem beeindruckenden Sieg am Samstag lag sie an Tag zwei der Meran Open im Halbfinale noch hinter der Hallenserin Stella Mehlhorn und der Französin Lucie Baudu auf Rang drei. Im Finale war sie dann aber nicht mehr zu halten. „Das war mein bester Lauf seit langem – alles hat gestimmt“, sagte Faber. Mit einer Zeit von 86,9 Sekunden und über fünf Sekunden Vorsprung vor der Französin fuhr sie einen beeindruckenden Sieg ein. Das Besondere: Die Kajakspezialistin vom WSC setzte sich in der Punktewertung sogar gegen die Männer durch. Durch beide Siege und die hervorragenden Zeiten verbuchte sie die meisten Punkte. Dafür wurde sie mit einer unter Kanuten eher unüblichen Siegprämie in Höhe von 500 Euro belohnt. Schon am Freitag fährt Faber zur Vorbereitung nach Prag, wo vom 11. bis 13. Juni der erste Weltcup der Saison stattfindet.

Beim Nationalmannschafts-Sichtungsrennen für Jugend und Junioren in Markkleeberg nahe Leipzig war der WSC Bayer Dormagen durch Nele Baikowski (17) in ihrem letzten Juniorenjahr und Marten Konrad (15) in seinem letzten Jugendjahr vertreten. Für sie ging es darum, unter die ersten Drei zu kommen, um sich einen Platz in der deutschen Nationalmannschaft und so ein Ticket für die Europa- und Weltmeisterschaften zu sichern, die dieses Jahr in Solkan und Tacen (Slowenien) stattfinden sollen. Diesen Traum konnte sich Marten Konrad mit einem entscheidenden Sieg im dritten Finale erfüllen. Nachdem der erste Wettkampftag noch von kleinen Flüchtigkeitsfehlern geprägt war, die ihm Platz fünf im Finale einbrachten, lief es am Samstag besser. Er fuhr auf Platz eins und erkämpfte sich so eine wertvolle 0-Punkte-Wertung. Am letzten und entscheidenden Wettkampftag machte er es spannend, in seinem Halbfinallauf fuhr er eins der 20 Tore falsch an und verlor wertvolle Zeit, kam aber trotzdem ins Finale. Dort fuhr Konrad dann mit einem fehlerfreien Lauf wie schon am Tag zuvor zum Sieg und sicherte sich auch Rang eins in der Gesamtwertung in der Kategorie Kajak männlich. Nicht zu einem Platz im Nationalteam reicht es dagegen für Nele Baikowski bei den Juniorinnen. Sie landete in der Gesamtwertung auf dem neunten Platz, darf sich damit aber zur Top Ten der besten U18- Fahrerinnen in ganz Deutschland zählen.