Auf dem Baldeneysee : Weitere DM-Medaillen für Neusser Ruderer

Carolin Oldenkott holte bei der DM in Essen eine weitere Goldmedaille für den NRV. Foto: NRV/Benno Spanke

Neuss Bei den nationalen Titelkämpfen in Essen waren nach den Aktiven der U23 auch die Junioren aus Neuss erfolgreich. Wobei noch mehr drin gewesen wäre, wenn nicht zwei schwere Fehler passiert wären.

Nachdem die U23-Athleten des Neusser Rudervereins bei den Deutschen Meisterschaften auf dem Essener Baldeneysee mit zahlreichen Medaillen am Samstag erfolgreich vorgelegt hatten, holten tags darauf auch die Junioren Edelmetall. Für sie standen unter dem Strich einmal Gold und einmal Silber zu Buche.

Ganz oben auf dem Treppchen stand Carloin Oldenkott. Sie gewann im leichten Einer nach einem starken Rennen die Goldmedaille und darf sich nun Deutsche Meisterin nennen. Zu Beginn sah es sie im Finale jedoch nicht optimal aus. Nach der Hälfte der 1000 Meter langen Strecke lag sie nämlich auf Platz vier knapp hinter der Spitze und konnte sich erst im letzten Viertel absetzen. Das war jedoch nicht die einzige Medaille, die Carolin Oldenkott an diesem Tag einfahren konnte. Sie trat zusammen mit Lilli Fischer vom Essener RRV im leichten Doppelzweier an. Ihr Trainer Christian Stoffels rechnete vor dem Rennen mit einem Podiumsplatz für seine Athletin. Nach einem verhaltenen Start sah es in der zweiten Hälfte des Rennens lange nach dem Titel für die beiden Jugendlichen aus, bis sich kurz vor dem Ziel dann doch noch ein sogenannter „Krebs“ einschlich (ein Ruderblatt bleibt beim Ausheben im Wasser hängen) und die beiden durch diesen Fehler auf den letzten Metern noch vom Boot des Kölner RV überholt werden konnten. Trotzdem können sich die beiden über die Silbermedaille freuen.