Radsport : Weitere DM-Medaille für Büttgener Talent

Büttgen Bei den nationalen Bahnrad-Titelkämpfen in Berlin durfte sich Julius Klein in der U17 Bronze umhängen. Damit verbesserte er die ohnehin starke Büttgener Bilanz weiter.

Das Duo war eine Woche zuvor bei der Bundessichtung auf Rang fünf gelandet und wollte unbedingt aufs Podest. Das gelang, weil in einem umkämpften Wettbewerb nur zwei Teams aus Brandenburg besser waren. Für Klein ist dies bereits die zweite DM-Medaille in der Saison 2022, zuvor hatte er sich im heimischen Büttgener Holzoval mit dem NRW-Vierer die Silbermedaille geholt. Für einen weiteren Büttgener Erfolg in Berlin sorgte Franziska Minten, die im finalen Lauf des Trainalyzed Nachwuchs-Cups an den Start ging. Die Sichtungsserie der weiblichen Schülerinnen U15 hatte zuvor bereits Station in Niederpöring, Augsburg, Büttgen, Mannheim, Linkenheim und Singen gemacht. Beim Finallauf in der Bundeshauptstadt schaffte es Minten mit Rang zwei erneut auf das Tagespodest. Das brachte so viele Zähler auf ihr Konto, dass sich die junge Büttgenerin nach neun Wertungsläufen mit 970 Punkten in der Gesamtwertung Platz zwei hinter Jette Rasch vom Genthiner RC (1000 Punkte) sichern konnte. Auf Rang drei folgte Hannah-Franziska Brand (875 Punkte) aus Rheinland-Pfalz. Sie war über die Saison hinweg die Madison-Partnerin von Franziska Minten im Zuge der Nachwuchssichtung. Für die Büttgenerin hatte das starke Abschneiden in Berlin neben der Medaille noch einen weiteren positiven Effekt: Sie wird in das Talentteam Ausdauer U17 des Bundes Deutscher Radfahrer für die Saison 2023 aufgenommen.