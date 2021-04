2. Handball-Bundesliga : TSV-Handballer stehen weiter ohne Halle da

Dormagen Das TSV-Bayer-Sportcenter ist nach dem Absturz einer Lampe im Zweitligamatch gegen Ferndorf weiter gesperrt. Wie lange noch, ist unklar. Die Profispieler werden noch häufiger auf Corona getestet.

Hintergrund ist das erschreckende Ereignis während des Heimspiels vergangene Woche Mittwoch gegen den TuS Ferndorf, als völlig unvermittelt eine 2,50 Meter lange Beleuchtungseinheit von der Decke hinter dem Tor auf den Boden krachte. Seitdem ist die Halle sowohl für die Zweitligatruppe als auch für den Bundesliga-Nachwuchs gesperrt, weil gründlich nach der Ursache für den Absturz geforscht wird, um jedes Risiko für die Zukunft auszuschließen. Gar nicht auszudenken, was hätte passieren können, wären gegen Ferndorf Zuschauer in der Halle gewesen.

Dass die Halle seit Tagen nicht zur Verfügung steht, hat die Zweitliga-Handballer bislang nicht so stark getroffen, weil Trainer Dusko Bilanvic nach den hohen Belastungen der vorangegangenen Wochen ohnehin geplant hatte, für ein paar Tage ausschließlich auf regenerative Trainingsformen auf den Außenanlagen am Höhenberg zu setzen. Wenn ab Freitag wieder mit dem Ball gearbeitet werden soll, kommen die Mannen von Bilanovic in einer Halle des TSV Bayer Leverkusen unter, wo am Donnerstag bereits der Nachwuchs trainieren und am Sonntag das erste Spiel nach dem Neustart der A-Jugend-Bundesliga bestreiten durfte. „Ich bin gerade damit beschäftigt, Trainingsmöglichkeiten für den Fall zu finden, dass wir nächste Woche weiterhin nicht in unsere Halle dürfen“, sagt Björn Barthel, Geschäftsführer der TSV-Handballer. Die Zeit drängt auch, weil nächste Woche Freitag daheim das nächste Meisterschaftsspiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck auf dem Programm steht.