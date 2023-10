Fußball-Bezirksliga Weißenberg trifft gegen Rath in der Nachspielzeit

Rather SV – SVG Weißenberg 2:2 (0:1). Was für eine Erlösung für die Weißenberger, die in Rath bereits 1:0 geführt hatten, dann aber nach der Pause in Rückstand gerieten. Doch sie steckten nicht auf und wurden spät in der Nachspielzeit belohnt. Marius Spahn erzielte in der 95. Minute das 2:2. In der ersten Hälfte hatte Moise Gae die Gäste in Führung geschossen (38.). Arlind Sulejmani (47.) nach einer Ecke per Kopf und Nikolaos Georgiou per Distanzschuss (56.) drehten die Partie, bis dann die lange Nachspielzeit kam.