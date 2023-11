Fußball-Bezirksliga Weißenberg kassiert Ausgleich in Duisburg spät

Vier hemische Mannschaften spielen in der Fußball-Bezirksliga gegen den Abstieg. Die SG Rommerskirchen/Gilbach trifft dabei auf Ratingen und könnte mit einem Sieg gleichziehen. Bereits gespielt hat die SVG Weißenberg. Am Mittwochabend holte Weißenberg in Duisburg auf einem Ascheplatz ein 2:2 gegen die GSG. Trotz zweifacher Führung (Tore Paul Winkelmann und Dennis Brune) und einer vierzigminütigen Überzahl kassierte die SVG in der fünften Minute der Nachspielzeit das 2:2. „Die Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel gemacht, auch wenn der Verlauf unglücklich war“, meint Trainer Dirk Schneider.