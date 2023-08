Fußball-Bezirksliga Weißenberg holt Punkt im Derby gegen Gnadental

In Halbzeit zwei wendete sich allerdings das Blatt: Nach einer Stunde erzielte Oliver Wargalla den Anschlusstreffer für die DJK. Die Schlussphase mussten die Gastgeber in Unterzahl absolvieren: Torschütze Moise Gae sah in der 69. Minute die Gelb-Rote-Karte. Gnadental wusste die Überzahl zu nutzen: Leon Borkowski (80.) markierte den Ausgleich. „Im Elf gegen Elf wäre es vielleicht anders ausgegangen, unter dem Strich ist das Remis aber aufgrund der zweiten Halbzeit gerecht. Wir sind Gnadental in vielen Phasen auf Augenhöhe begegnet und gegen diesen spielstarken Gegner in Unterzahl eine tolle kämpferische Leistung gezeigt“, sagte Schneider. Gnadentals Trainer Sebastian Michalsky haderte mit den Gegentreffern: „Das erste Gegentor durch einen individuellen Fehler war unnötig. Der zweite Treffer durch einen Konter fiel ebenfalls zu leicht. Die SVG hat es mit vielen vertikalen Bällen gut gemacht.“ Michalsky lobte die Moral seines Teams: „Die Reaktion in der zweiten Hälfte war extrem gut, wir haben uns zurückgekämpft.“ Vier Punkte sind für die Ansprüche des amtierenden Vizemeisters aber zu wenig: „Durch die Niederlage am ersten Spieltag hatten wir bereits eine Hypothek. Es lag aber an uns, dass wir nun erneut Punkte liegengelassen haben.“