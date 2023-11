Fußball-Bezirksliga Weißenberg feiert ersten Heimsieg

DJK Gnadental – GSG Duisburg 5:1 (4:0). Die DJK Gnadental bleibt in dieser Saison daheim ohne Verlustpunkt. Leon Borkowski (4.) und Oliver Wargalla (6.) sorgten für den perfekten Auftakt. Vor der Pause erhöhte Vojno Jesic (24., 35.) mit einem Doppelpack auf 4:0. In der zweiten Hälfte traf Callistus Ojukwu (65.) zum 1:4. Oliver Wargalla (68.) stellte den alten Vorsprung jedoch prompt wieder her. „Die erste Halbzeit war extrem gut, im zweiten Durchgang haben wir etwas nachgelassen, aber das ist nur menschlich. Wir haben es in den letzten Wochen geschafft, aus einer stabilen Defensive heraus erfolgreich zu sein“, meinte DJK-Coach Sebastian Michalsky.