Fußballl Wechsel-Zoff macht VdS Nievenheim fassungslos

Das ziehen die Nievenheimer allerdings auch gar nicht in Zweifel. Abgesehen von der menschlichen Enttäuschung über das Verhalten von Nils Mäker und Jan-Lukas Nosel haben sie ein Problem damit, dass der SCK durch den Prozess der Abgabe und Rückholaktion von Mäker ein Plus auf ihre Rechnung macht. Das will der VdS nicht auf sich sitzen lassen. „Wir haben bereits beim Verband angefragt, wie die rechtliche Lage aussieht. In allen Fällen, bei denen der Spieler sofort zum alten Verein zurückgekehrt ist, hat der abgebende Verein, in dem Falle wir, immer Recht bekommen. Wir halten uns mit rechtlichen Schritten jedoch erst einmal zurück, bis wir das Gespräch mit dem SC gefunden haben“, erklärt Müller. Was die sportliche Seite anbelangt, will er sich den Rest der Spielzeit durch den Vorfall aber auf keinen Fall kaputtmachen lassen: „Das Team will jetzt erst recht zeigen, dass es auch ohne Nosel und Mäker laufen wird. Wir haben genug Qualität in der Mannschaft, um auch so eine gute Saison zu spielen.“