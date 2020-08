Basketball : Basketball-Saison 2019/2020 ist endgültig abgeschlossen

Rhein-Kreis Die NEW’ Elephants triumphierten im WBV-Pokal 2003, 2014 und 2016. Auch im vergangenen Jahr standen die Erftstädter unter Trainer Hartmut Oehmen im der Final-Miniserie.

In Abstimmung mit den Vereinen erklärte Lothar Drewniok, Vizepräsident für Spielbetrieb und Sportorganisation, die jeweiligen Finalisten zu Pokalsiegern: Bei den Frauen sind das Zweitliga-Aufsteiger Capitol Bascats Düsseldorf und Regionalligist VfL AstroStars Bochum. Diese beiden Mannschaften werden auch am DBBL-Pokal teilnehmen. Bei den Herren, wo es keinen weiterführenden Wettbewerb gibt, dürfen sich Zweitliga-Rückkehrer RheinStars Köln und Zweitregionalligist TSVE Bielefeld freuen. Das Team aus der Domstadt hatte sich im Viertelfinale deutlich mit 107:72 bei den von argen Personalnöten geplagten NEW’ Elephants durchgesetzt.

Die Korbjäger aus Grevenbroich haben den WBV-Pokal schon dreimal in die Schlossstadt geholt: 2003, im Jahr des Aufstiegs in die 2. Liga noch unter Trainer Raphael Wilder. In den Endspiel-Miniserien 2014 (gegen die Rhein-Stars Köln) und 2016 (gegen den TV Ibbenbüren) saß Hartmut Oehmen auf der Bank. Genau wie 2019, als die Elephants im Finale gegen Dorsten vor 1000 Zuschauern trotz des 83:79-Heimsieges den Kürzeren zogen.