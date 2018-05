Leichtathletik : Wawrzyniak startet bei "Wings for Life"

Neuss Nach einem Unfall sitzt die Triathletin Marta Wawrzyniak von der TG Neuss im Rollstuhl. Das hinderte sie aber nicht daran, gemeinsam mit ihrer Schwester Joanna am "Wings for Life World Run" in Posen (Polen) teilzunehmen. Sie belegte unter den weiblichen Teilnehmern Rang 2282. Der World Run ist ein globaler Wohltätigkeitslauf, der weltweit zur gleichen Zeit stattfindet, die Einnahmen fließen in die Forschung zur Heilung von Querschnittslähmung.

Eine feste Distanz gibt es nicht, stattdessen laufen die Athleten vor einem "Catcher Car", das eine halbe Stunde nach dem Startschuss losfährt, sein Tempo mit der Zeit erhöht und die Läufer einholt. Wer weltweit als Letzter übrig bleibt, ist Global Champion. In den ersten vier Jahren nahmen in 193 Ländern 441.021 Menschen teil.

(cpas)