Fußball Was den VfR Neuss und Liverpool verbindet

Durch den neuerlichen Abstieg in die Kreisliga C ist der VfR 06 Neuss zwar wieder in der absoluten sportlichen Bedeutungslosigkeit angekommen, doch klar ist auch, dass der Traditionsverein schon deutlich bessere Zeiten erlebt hat. Und in diesen Zeiten war die Anziehungskraft des VfR teils so groß, dass dort immer wieder namhafte Fußballer, aber auch Trainer anheuerten, die sogar überregional für Aufsehen sorgten. Daraus entstanden im Laufe der Jahre Geschichten, mit denen mehrere Bücher gefüllt werden könnten. Jetzt kommt ein weiteres Kapitel hinzu, denn ein gewisser Jörg Schmadtke sorgte in dieser Woche dafür, dass die wohl erste personelle Verbindung vom VfR zum englischen Kultklub FC Liverpool entstanden ist.