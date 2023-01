Die Renaissance In seiner zweiten Saison in Neuss machte der Coach sein Versprechen wahr, kehrte mit den Tigers, die mit Spielerinnen wie Karo Tzokov, Paulina Sobieszuk oder auch Sera Asuamah-Kofoh ursprünglich mal eine erstklassige Adresse für Toptalente waren, zu den Wurzeln zurück. Der im Verein auch schon für den Nachwuchs (WNBL) tätige Coach überzeugte Ricarda Schott (17), Ana Behnke (23), Leonie Oost (19) und Larissa Felten (21) von einer Rückkehr zur Turngemeinde, holte kurz darauf sogar die am College in den USA unzufriedene Linda Brückner (20) in sein runderneuertes Team. Mit Blick auf die wie Ricarda Schott zusätzlich auch bei den Junior Tigers in der U18-Bundesliga eingesetzten Nationalspielerinnen Marija Ilic (15) und Johanna Huppertz (16) sieht Angela Krings zudem die lange vergeblich angestrebte Durchlässigkeit vom eigenen Nachwuchs zu den Bundesliga-Damen tatsächlich gegeben.