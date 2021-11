Stadtsportverband Neuss : „Wall of Fame“-Ehrung verschoben

Neuss Die Feierstunde zu Ehren der ersten 16 Persönlichkeiten aus dem Neusser Sport, die auf Stelen verewigt werden, fällt wegen Corona aus. Neuer Anlauf im Frühjahr.

Auch wenn noch nicht endgültig feststeht, wo in der Neusser Innenstadt die Stelen der sogenannten „Wall of Fame“ platziert werden, hat der Stadtsportverband Neuss (SSV) großen Wert darauf, im Jahr seines 100-jährigen Bestehens das Projekt zur Würdigung der verdientesten Sportgrößen der Stadt so weit wie möglich voranzutreiben. Deswegen sollten am Freitagabend die von einem Beirat bestimmten ersten 16 Persönlichkeiten, deren Namen zukünftig auf den Stelen prangen sollen, in einer Feierstunde im alten Ratssaal vorgestellt werden.