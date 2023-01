Basketball Als die Tigers noch ein Team hatten ...

Eine Situation, die selbst dem erfahrenen Coach an die Nieren ging. „Ich bleibe ja eigentlich immer ruhig, aber was mit unserem Kader passiert, ist nicht mehr normal. Das ist Wahnsinn!“ Umso mehr beeindruckte ihn der Auftritt seiner Rumpftruppe: „Alle haben gekämpft, und das bis zur letzten Minute. Einige Spielerinnen konnten kaum noch laufen. Was die Mannschaft hier geleistet hat, verdient größten Respekt.“ Eine Spielanalyse schenkte er sich darum komplett. „Wenn du das siehst – und so ging es allen in der Halle –, hast du keine Erwartungen mehr. Die Augen waren auf beiden Seiten groß.“ Dass der durch die Zugänge von Nationalspielerin Romy Bär und Lea Wolff vom insolventen Kooperationspartner Rheinland Lions aus Liga eins noch stärker gewordene Tabellenführer seinen Stiefel ungerührt herunterspielte, fand Kendall in Ordnung: „Das ist schließlich 2. Liga. Opladen hat viel rotiert, aber das ist bei diesem Kader normal.“