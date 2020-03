Fechten : Wagners „Aus“ überschattet den Weltcup

Dormagen Dormagener Säbelfechter am Sonntag bereits am Knie operiert. Matyas Szabo wird bester Deutscher.

Am Freitag war die Welt von Benedikt Wagner noch in Ordnung. Da war der Einzel-Europameister von 2016 noch mit sechs Siegen in den Poolgefechten ins Säbel-Weltcupturnier in Luxemburg gestartet, was den 29-Jährigen im Trikot des TSV Bayer Dormagen gleich bis in die Runde der besten 64 brachte.

Hier traf er auf den Chinesen Yingmin Xu – und verletzte sich gleich zu Beginn so schwer am Knie, dass er noch am gleichen Tag nach Hause zurück fuhr. Am Sonntag wurde der 29-Jährige bereits an der gerissenen Patellasehne operiert. Ob der Heilungsprozess so schnell geht, dass er Ende Juli bei den Olympischen Spiele in Tokio fechten kann, „wissen wir nicht. Das wichtigste ist, er wird überhaupt wieder gesund,“ sagt Bundestrainer Vilmos Szabo.