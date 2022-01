Eishockey : Neusser EV schlägt sich bei starken Kobras wacker

Dmitri Metelkov tra für den NEV. Foto: Aliens

Neuss Die weiter personell gebeutelten Eishockeycracks des NEV unterlagen beim Tabellenführer Dinslaken 1:4. Dennoch präsentierten sie sich phasenweise stark, nutzten aber ihre Chancen nicht.

Nachdem am Wochenende zuvor beide Spiele der Neusser Eishockeyspieler in der Regionalliga-Hauptrunde wegen Corona-Infektionen in den eigenen Reihen ausgefallen waren, konnte die Partie bei den Dinslaken Kobras zwar wie geplant stattfinden. Doch der NEV trat mit nur dreizehn Feldspielern die Reise zum extrem formstarken Tabellenführer an. Dennoch verkauften sich die Neusser bei der 1:4-Niederlage (0:2, 0:1, 1:1) teuer. Ihr bester Mann war Torwart Patrick Fücker, der einige Chancen der Gastgeber zu vereiteln wusste.

Allerdings konnte auch er nicht verhindern, dass die starken Kobras im ersten Spielabschnitt durch Dennis Appelhans und Marek Malinsky mit 2:0 in Führung gingen. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste dann aber deutlich besser in Spiel, wie auch Sebastian Geisler nach dem Spiel feststellte: „Im zweiten Drittel hatten wir viele Gelegenheiten, das Ergebnis knapper zu gestalten.“ Doch weil seine Mannen vor dem Tor der Gastgeber nicht abgeklärt genug waren, wurde daraus nichts. Im Gegenteil erhöhte Dinslaken durch Martin Beneš sogar auf 3:0. Beneš war es dann auch, der im finalen Drittel das 4:0 erzielte, ehe Dmitri Metelkov für die Gäste den verdienten Ehrentreffer markierte. So richtig gönnen wollte Benni Hüsken, Kapitän der Kobras, ihn den Neusser aber nicht: „Da waren wir in der Verteidigungsarbeit einen Moment lang unkonzentriert. Das war sehr ärgerlich und völlig unnötig.“