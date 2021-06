2. Handball-Dormagen : Bayer Dormagen löst Vertrag mit Kreisläufer Juric auf

Dormagen Der Österreicher war erst vergangenen Sommer gekommen und hatte ein Arbeitspapier bis 2023, muss aber schon vorzeitig gehen. Einen neuen Verein ganz in der Nähe hat der 23-Jährige schon gefunden.

Wenn die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen am Samstag zur letzten Saisonpartie daheim gegen den HC Elbflorenz antreten, werden sie noch einen Spieler mehr verabschieden als bislang gedacht. Wie der Verein am Freitag bekanntgab, trennt er sich vorzeitig von Kreisläufer Antonio Juric. Der Österreicher war erst vorigen Sommer gekommen und hatte eigentlich einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Doch der ist jetzt laut Pressemitteilung „einvernehmlich aufgelöst“ worden.

Damit endet ein großes Missverständnis vorzeitig, denn der 23-Jährige konnte so gut wie nie die in ihn gesetzten Hoffnungen erfüllen. Im Laufe der Saison lief ihm sogar der A-Jugendliche Aron Seesing mit starken Leistungen in Angriff und Abwehr den Rang als Kreisläufer Nummer zwei hinter Patrick Hüter ab. Zum bislang letzten Mal stand Juric am 17. Februar im Hinspiel gegen den HC Elbflorenz auf der Platte, bei der 30:34-Niederlage gelangen ihm zwei seiner insgesamt 19 Treffer für den TSV. Zuletzt hieß es von den Verantwortlichen immer, Juric sei wegen Rückenproblemen krankgeschrieben. Der Kreisläufer wird ab der kommenden Saison das Trikot des Drittligisten HSG Krefeld tragen, wohin zuvor schon seine aktuellen Mannschaftskameraden Sven Bartmann und Pascall Noll ihre Wechsel bekanntgegeben hatten. Über die Ablösemodalitäten mit der HSG Krefeld in Sachen Toni Juric vereinbarten die Vereine Stillschweigen. „Wir wünschen Toni viel Erfolg bei seinem neuen Klub und eine verletzungsfreie Zeit“, erklärt Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel. Derweil kann der TSV einen Erfolg in Sachen Sponsoring melden. Neu dabei ist die new-space AG. Vorstand ist Michael Kopeinigg, der von 2003 bis 2005 selbst für Dormagen spielte.