Fußball-Kreisliga A Vorst präsentiert Nachfolger von Trainer Björn Haas

Ein Nachfolger ist nun im Gestalt von Ohligschläger gefunden. Der 56-Jährige, der aktuell noch Co-Trainer beim Ligakonkurrent Uedesheim ist, steht ab Sommer in Vorst an der Seitenlinie. Den Deal eingefädelt hat Haas selbst. „Björn und ich haben einen sehr guten Draht zueinander“, verrät Ohligschläger. Es sei auf Empfehlung von Haas zu Gesprächen gekommen, die ziemlich schnell einen positiven Ausgang hatten. „Vorst ist eine wunderschöne Adresse. Dort kann man in Ruhe arbeiten, der Verein ist super aufgestellt und der Verein wird von allen gelebt“, sagt Ohligschläger. Für den 56-Jährige ist es die erste „richtige“ Cheftrainerposition, dabei ist er aber schon seit vielen Jahren im Fußball in unterschiedlichen Positionen unterwegs. „Vorst ist ein total intakter Verein und hat eine total homogene Truppe“, so Ohligschläger, der sagt: „Björn hinterlässt schon große Fußstapfen. Meine Aufgabe wird es sein, das fortzuführen, was er in den letzten Jahren aufgebaut hat.“