Fußball-Kreisliga A Vorst ist die Mannschaft der Stunde

Starke Vorster Entwicklung 0:10 gegen den SV Rosellen – die Saison startete für die SF mit einem Desaster. Der Aufsteiger wurde sofort auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es folgten eine 0:3-Pleite gegen Uedesheim und eine knappe Niederlage gegen den TSV Norf (2:3). Null Punkte aus den ersten drei Spielen – da machten sich in Vorst schon Sorgen breit. „Da machst du dir schon Gedanken“, gesteht auch Vorsts Trainer Björn Haas. Inzwischen sind die Sportfreunde aber das formstärkste Team der Liga – und das, obwohl die Saison katastrophal begann. Sieben Siege aus den letzten acht Spielen, zuletzt sechs Siege in Folge – eine überragende Bilanz. „Wir haben in den ersten Spielen schnell gemerkt, dass wir uns körperlich anpassen müssen. Wir haben dann taktisch umgestellt und vor allem die Defensive gestärkt“, erklärt Haas den sensationellen Umschwung. In den ersten drei Spielen kassierte Vorst 16 Gegentore, in den restlichen acht Partien waren es nur noch sieben. „Wir haben zusammengestanden, hart gearbeitet und nach einem Sieg ging’s dann fast von alleine“, berichtet Haas. Vorst steht inzwischen auf Rang vier, hat sogar Delhoven überholt. Der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt „nur“ noch sieben Zähler. Der Blick von Haas geht aber weiterhin auch nach unten. „Der Vorsprung auf Zons beträgt nur neun Punkte“, betont er. Und Platz zwölf, auf dem Zons aktuell steht, könnte im schlimmsten Fall den Abstieg bedeuten.