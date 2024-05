Fußball-Kreisliga A Vorsprung des SV Uedesheim ist futsch

Rekordversuch Zu Gast ist der FC Delhoven am Sonntag (15 Uhr) bei den Sportfreunden Vorst, die an diesem Wochenende etwas ganz Besonderes vorhaben. Im Rahmen der Sportwoche soll ein neuer Zuschauerrekord in der Kreisliga A aufgestellt werden. Aktuell liegt dieser nach unbestätigten Informationen bei 1113 Zuschauern, die Sportfreunde hoffen auf mindestens 1114 Zuschauer. „Wir haben hier alles, was das Herz eines Fußballromantikers höherschlagen lässt. Eine große und drei kleine Tribünen, Stadionwurst, ein kühles Bierchen, einen Stadionsprecher und Tor-Musik. Zu besonderen Anlässen sogar Einlaufkinder“, so Achim Leitzke, erster Vorsitzender der Sportfreunde. Pressesprecher Julian Glaw erklärt: „Wir haben in Vorst unglaublich treue Fans und die Sportwoche ist ein Besuchermagnet weit über die Ortsgrenzen hinaus. Das wollen wir nutzen. Unser eigener, aber vielleicht auch der inoffizielle, deutschlandweite Zuschauerrekord bei einem Kreisliga-A-Spiel soll fallen.“ Zusätzlich zum Rekordversuch hat Vorst auch noch eine Registrierungsaktion mit der DKMS auf die Beine gestellt. Rund um und während des Spiels können sich Zuschauer im Kampf gegen Blutkrebs registrieren lassen.