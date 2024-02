Fußball-Kreispokal Vorgezogenes Endspiel zwischen Jüchen und Kapellen

Immerhin: Im Vergleich zu Sonntag kehrt in Nils Mäker der nach Pablo Ramm zweitbeste Torschütze der Kapellener in den Kader zurück. Doch Fabian Nellen will ohnehin ungern zu viel über das Personal sprechen: „In so einem Spiel geht viel über die Emotionen, da spielen Einzelqualitäten nicht so eine entscheidende Rolle.“ Wie emotional es zwischen den beiden Teams werden kann, hat schon das von Jüchen 1:0 gewonnene Liga-Hinspiel gezeigt. Daher weiß Winkens noch sehr gut, was am Donnerstagabend auf sein Team zukommt: „Kapellen hat eine gute Dynamik, ist sehr robust und hat viele schnelle Leute.“