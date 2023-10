Basketball-Regionalliga Der Korb in Grevenbroich hängt wieder gerade

Als die Regionalliga-Basketballer der Elephants Grevenbroich am Mittwoch die Großsporthalle am Torfstecherweg zwecks Training betraten, stand zwar noch eine Hebebühne an dem Korb, der vorigen Sonntag den Ausfall des Spiels gegen den Aufstiegsanwärter ETB Miners verursacht hatte. Zur Tat schreiten konnten die Schützlinge von Trainer Ken Pfüller vor dem nächsten Heimspiel am Samstag gegen die Baskets Wulfen aber dennoch.