Fußball-Niederheinpokal Vor Spiel gegen Oberhausen: Mehr Frust als Lust bei Jüchen

Nachdem Winkens zuletzt vor allem mit der Einstellung seiner Mannschaft haderte, will er im Pokal rotieren und „die belohnen, die bereit sind zu laufen“. Denn trotz der unglücklichen Vorgeschichte ist ihm bewusst, dass es für die meisten seiner Spieler ein Erlebnis ist, im Stadion Niederrhein gegen den früheren Erstligisten zu kicken. Die Oberhausener würden gerne wieder eine große Nummer im bezahlten Fußball werden und haben es sich zum Ziel gesetzt, in der Regionalliga ganz oben mitzuspielen. Nicht umsonst haben sie sich im Sommer einen Ausnahmekönner wie Moritz Stoppelkamp dazu geholt, der schon etliche Erstligapartien auf dem Buckel hat. Zuletzt lief es aber in der Liga angesichts von zwei 0:0 gegen Fortuna Köln und Ahlen nicht so gut. Wohl auch ein Grund, wieso RWO-Trainer Jörn Nowak gar nicht daran denkt, Jüchen auf die leichte Schulter zu nehmen. Er ließ den VfL sogar beobachten. Gegenüber der NRZ machte er jedenfalls klar: „Das Spiel ist bei uns im eigenen Stadion und wir wollen das auch bestimmen. Es zählt das Weiterkommen.“