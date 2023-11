Fußball-Landesliga Trauerbewältigung in Holzheim

So wurde am Dienstag die erste Trainingseinheit danach dazu genutzt, um mit allen, die bei dem Drama dabei waren und Bedarf hatten, über das Erlebte zu sprechen. „Das war für uns alle nicht einfach. Umso erstaunlicher ist, wie rührend und gefasst mein betroffener Spieler mit der Situation umgegangen ist und sogar noch anderen Trost gespendet hat“, sagt HSG-Coach Hamid Derakhshan, „wir wollen versuchen, die Trauer in Wertschätzung dem gegenüber umzuwandeln, was wir gemeinsam erleben. Denn das ist nicht selbstverständlich.“ Nach der Gesprächsrunde legten alle gemeinsam einen Kranz an der Stelle nieder, wo sich am Sonntag das Unheil ereignet hatte.