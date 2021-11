Tischtennis : Corona-Fall sorgt für Ungewissheit

Rhein-Kreis Vor dem Heimspiel der DJK Holzbüttgen in der Tischtennis-Oberliga am Sonntag ist die Info aufgepoppt, dass beim Gegner ein Akteur unter Quarantäne steht.

Der TTC Blau-Weiß Grevenbroich hat in der NRW-Liga einen Doppelspieltag vor der Brust. Am Samstag (18 Uhr) empfangen die Schloss-Städter zunächst den Tabellendritten TTV Ronsdorf in eigener Halle. Am Sonntagmittag (12 Uhr) steht dann die Auswärtspartie beim Tabellenzweiten 1. FC Köln III an. „Da unsere zweite Mannschaft am Samstag parallel spielt, werden wir in der gleichen Aufstellung wie in der Vorwoche gegen Dellbrück antreten. Ich werde dann wieder meine Spiele abschenken. Am Sonntag wird für mich Heinrich Walter einspringen“, sagt der am Knie operierte BW-Kapitän Janos Pigerl. Erneut treffen die Blau-Weißen auf zwei Spitzenteams der Liga. Daher sind die Erwartungen bei Pigerl auch nicht allzu hoch: „Auch gegen Ronsdorf und Köln sind wir klarer Außenseiter.“